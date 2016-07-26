В Лесосибирске расследуют жестокое убийство девушки

29-летнего ранее судимого жителя Лесосбирска подозревают в убийстве бывшей 25-летней сожительницы, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Преступление было совершено 4 октября в квартире девушки. Преступника следователи задержали 5 октября.
Тревогу забили родственники девушки, когда не смогли до нее дозвониться и попасть в квартиру. При этом они были уверены, что там были посторонние. Как оказалось, вечером 4 октября между девушкой и ее бывшим сожителем произошел конфликт на бытовой почве, после чего он нанес ей многочисленные ножевые ранения.
«Прибывшему на место происшествия участковому уполномоченному дверь открыл бывший сожитель девушки. В квартире полицейский обнаружил ее тело с множественными ножевыми ранениями», — рассказали в управлении.
При этом родственники убитой рассказали в социальных сетях, что мужчина якобы зарезал ее на глазах у их общей 3-летней дочери. Они также уверяют, что он давно угрожал девушке расправой и она даже сообщала об этом в полицию.
«Издевался над ней трое суток, истыкал ее всю ножом и в конце концов перерезал горло», — рассказали они.
Следователи эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают. В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины, ребенок помещен в реабилитационный центр.
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