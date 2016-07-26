«Гулял по городу и ночевал в машине»: обидевшегося на маму 36-летнего мужчину искали 4 дня

Жительница Канска помогла полицейским найти пропавшего в начале октября 36-летнего мужчину.

В полицию о пропаже мужчины спустя 3 дня заявила его мать-пенсионерка. Она рассказала, что днем 1 октября он уехал на личном автомобиле Ford Focus в неизвестном направлении, не предупредив об этом. Некоторое время женщина самостоятельно пыталась искать сына, но затем к поискам подключились сотрудники уголовного розыска и волонтеры.

Помогла установить местонахождение пропавшего местная жительница. Ее планируют поощрить за активную гражданскую позицию и содействие полиции.

«От жительницы Канска стражам порядка поступила информация о том, что во дворе одного из микрорайонов стоит иномарка, в салоне которой, предположительно, находится без вести пропавший. 5 октября полицейские выехали по этому адресу и обнаружили разыскиваемого. Мужчина пояснил, что из-за ссор с матерью не желал возвращаться домой. Жизни и здоровью местного жителя ничего не угрожает», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сообщается, что все это время он гулял по городу, а ночевал в машине.

Как стало известно Newslab.ru, мужчина не является безработным, но пока его искали, у него были выходные.

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