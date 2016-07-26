В краевом правительстве начались первые отставки

В правительстве Красноярского края произойдут первые кадровые перестановки — свои посты покинут и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева и и. о. заместителя губернатора региона Инесса Акентьева.

Информацию об отставке первой подтвердил ее пресс-секретарь Дмитрий Смурага. Акентьева же сама рассказала Newslab.ru о своих планах:

«В понедельник я выхожу из отпуска и напишу заявление об отставке по собственному желанию».

Напомним, что и Рязанцева, и Акентьева свои сегодняшние посты получили, когда губернатором края стал Виктор Толоконский. Причем именно тогда они обе, с разницей в несколько месяцев, и пришли в краевую власть — Рязанцева в должность советника губернатора, а Акентьева — и. о. заместителя главы региона.

О планируемых кадровых перестановках в правительстве региона и. о. губернатора края Александр Усс заговорил практически сразу после своего назначения:

«Они будут прежде всего связаны с тем, в какой мере члены правительства и иные должностные лица будут соответствовать задачам, которые поставит перед нами жизнь. Мы рассчитываем на заметные результаты позитивного плана, что потребует от нас упорной работы, терпения и консолидации всех сил».

Добавим, что сейчас все правительство Красноярского края находится в формальной отставке, в которую Усс отправил его на следующий день после своего назначения.

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