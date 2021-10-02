«Сформируем по мере работы»: Усс рассказал о требованиях к новому правительству

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс прокомментировал свое распоряжение о досрочном прекращении полномочий правительства региона: «В соответствии с Уставом Красноярского края я подписал распоряжение, которое предполагает, что все члены правительства в полном составе продолжают свою работу», — рассказал он во время представления и. о. губернатора региональным чиновникам и депутатам.

Александр Усс также отметил, что в аппарате чиновников сохранится преемственность, но будут и изменения:

«Они будут прежде всего связаны с тем, в какой мере члены правительства и иные должностные лица будут соответствовать задачам, которые поставит перед нами жизнь. Мы рассчитываем на заметные результаты позитивного плана, что потребует от нас упорной работы, терпения и консолидации всех сил».

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И. о. губернатора края добавил, что команда будет формироваться «по мере работы»:

«К новому году все точки над i будут расставлены. Хотя первые изменения могут произойти в ближайшие две недели», — закончил Александр Усс.



