Усс отправил в формальную отставку правительство Красноярского края

Исполняющий обязанности главы Красноярского края Александр Усс принял первые кадровые решения в новом статусе. Он подписал распоряжение о своем временном исполнении обязанностей губернатора Красноярского края и распоряжение о полномочиях правительства региона.

Согласно этому документу, досрочно прекращаются полномочия членов краевого правительства. Все они будут работать в статусе исполняющих обязанности до нового кадрового распоряжения.

В состав правительства Красноярского края входят 20 человек. Это первые заместители губернатора края (Виктор Томенко и Сергей Пономаренко), заместители губернатора края (Инесса Акентьева и Павел Солодков), заместители председателя краевого правительства (шесть человек: Владимир Бахарь, Юрий Захаринский, Юрий Лапшин, Галина Пашинова, Наталья Рязанцева, Леонид Шорохов), руководители всех десяти краевых министерств.

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Президент России Владимир Путин 29 сентября назначил спикера Заксобрания Красноярского края Александра Усса исполняющим обязанности губернатора региона.

Это кадровое решение принято после ухода в отставку губернатора Виктора Толоконского. С приставкой и.о. Усс будет работать с 30 сентября и до выборов губернатора.