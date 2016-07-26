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Полтонны польских яблок раздавили бульдозером в Красноярске (видео)
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В Красноярском крае

Полтонны польских яблок раздавили бульдозером в Красноярске (видео)

6 октября 15:46
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Сотрудники Россельхознадзора совместно с представителями красноярской таможни провели рейд по местам, торгующим фруктами и овощами. В ходе мероприятия на красноярском оптовом складе по адресу ул. Промысловая, 25 специалисты обнаружили 450 кг польских яблок.

Уничтожили 450 кг яблок

Видео: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю

Напомним, ввоз данной продукции на территорию страны запрещен постановлением о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.

На оптовом складе в Красноярске нашли 450 кг запрещенных яблок
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Красноярскому краю
Фрукты уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Красноярскому краю

Добавим, на фрукты отсутствовали товаросопроводительные документы.

Запрещенные яблоки изъяли и увезли на мусорный полигон, где раздавили бульдозером.

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