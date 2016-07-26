Полтонны польских яблок раздавили бульдозером в Красноярске (видео)

Сотрудники Россельхознадзора совместно с представителями красноярской таможни провели рейд по местам, торгующим фруктами и овощами. В ходе мероприятия на красноярском оптовом складе по адресу ул. Промысловая, 25 специалисты обнаружили 450 кг польских яблок.

Напомним, ввоз данной продукции на территорию страны запрещен постановлением о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.

Добавим, на фрукты отсутствовали товаросопроводительные документы.

Запрещенные яблоки изъяли и увезли на мусорный полигон, где раздавили бульдозером.





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