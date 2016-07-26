В красноярских магазинах нашли поддельную докторскую колбасу

Ассоциация сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли Красноярского края «Енисейский стандарт» проверила докторскую колбасу. По результатам проверки 5 из 6 образцов признаны подделкой.

Исследования колбасы прошло в рамках программы по борьбе с продажей продуктов, фактическое содержание которых отличается от заявленного. Сегодня на докторскую колбасу существует ГОСТ (ГОСТ Р 52196-2011), по которому в составе должно быть только: свинина, говядина, вода, куриное яйцо или яичный меланж, сухое цельное или обезжиренное молоко, пищевая соль, сахар и пряности (мускатный орех или кардамон).

Колбаса не должна содержать растительный (соевый) белок, крахмал, растительный гелеобразователь (вещество, которое помогает заменить мясо водой) и другие «полезные» ингредиенты.

По результатам проверки, гелеобразователи обнаружены в следующих образцах:

Колбаса вареная «Докторская» ТМ «Высокий стандарт»;

Колбаса вареная «Докторская» ТМ «МаВР»;

Колбаса вареная «Докторская» ТМ «Свинокомплекс Томский»;

Колбаса вареная «Докторская» ТМ «Расколбас»;

Колбаса вареная «Докторская» ТМ «Омский бекон».

Специалисты отмечают, что скорее всего гелеобразователи вреда для здоровья не принесут, однако производители ввели в заблуждение покупателя, продав по цене настоящей докторской колбасы продукт с меньшим содержанием мясной составляющей.

Нередко в докторской колбасе можно найти животный коллагеновый белок. Вместо полноценного мяса, в продукте — шкуры, рога, хрящи и копыта. Такой белок, поясняют эксперты, абсолютно не содержит всех присущих животному белку микроэлементов — он пустой и добавляется для веса. Этот ингредиент обнаружили в докторской колбасе ТМ «Омский бекон», ТМ «Высокий стандарт» и в ТМ «Расколбас». В двух последних, ко всему прочему, была найдена и хрящевая ткань. Муку и крахмал специалисты нашли в колбасе ТМ «МаВР».

Заниженную массовую долю жира зафиксировали у образцов:

Колбаса вареная «Докторская» ТМ «МаВР»;

Колбаса вареная «Докторская» ТМ «Расколбас»;

Колбаса вареная «Докторская» ТМ «Омский бекон»;

Колбаса вареная «Докторская» ТМ «Свинокомплекс Томский».

Красноярцам также напомнили, что докторская колбаса не может иметь в своем названии приставок «люкс», «особая», «как было», «по ГОСТу» и так далее. Такая колбаса делается по техническим условиям и не является докторской.

«Мы вовсе не говорим, что вареная колбаса такой уж полезный продукт. Просто покупатель должен знать, за что он платит свои деньги — за качественный продукт, сделанный по всем стандартам, или за подделку», — отметил руководитель Ассоциации «Енисейский стандарт» Сергей Новиков.

Результаты экспертизы уже опубликованы на сайте eniseystandart.ru. Найти и приобрести качественную вареную колбасу можно в супермаркетах «Командор» и «Аллея». Такие продукты промаркированы региональным знаком качества «Одобрено Енисейским Стандартом».

«Такой знак — это гарантия для покупателя, что продукция произведена из натурального сырья по принятым стандартом и не содержит сомнительных для здоровья добавок», — добавил Новиков.

Список проверенных продуктов всегда можно найти на сайте Ассоциации и на страницах в социальных сетях.

Ассоциация просит неравнодушных жителей края делиться информацией о предполагаемых некачественных продуктах. Свои обращения или фото/видео материалы можно присылать на электронную почту enisey_standart@mail.ru или публиковать на официальных аккаунтах «Енисейского стандарта» во «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

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