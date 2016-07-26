Новосибирской области сменили губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об отставке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

Этот пост Городецкий занял в сентябре 2014 года. До этого он занимал должность заместителя губернатора области, а еще ранее — с 2000 года — возглавлял администрацию Новосибирска. Причем на пост мэра он переизбирался дважды — в 2004 и в 2009 годах.

Преемником Городецкого на посту главы области станет уже бывший мэр Вологды Андрей Травников. Пост градоначальника он занимал с ноября 2016 года, а до этого с 2014 года являлся заместителем полномочного представителя Президента РФ в Северо-западном федеральном округе.

Новосибирская область стала восьмым регионом, где этой осенью сняли губернатора. До этого своих глав сменили Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский и Приморский край, а также Республика Дагестан и Ненецкий автономный округ.

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