Красноярский губернатор спел на сцене в Новосибирске (видео)

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский спел в честь 80-летнего юбилея Новосибирской области. Массовые праздничные мероприятия проходят 16-17 сентября в различных районах города. Толоконский выступил под открытым небом — в Первомайском сквере.

На кадрах, которые обнародовали местные журналисты, видно, как Виктор Толоконский поет песню «Вальс-бостон», а зрители танцуют под его исполнение.

Как сообщается на сайте правительства Новосибирской области, 15 сентября Толоконский поздравил жителей области от имени губернаторского корпуса субъектов РФ. Напомним, Виктор Толоконский является уроженцем Новосибирска. Там он и начал свою карьеру политика. Сначала он несколько лет был мэром Новосибирска, а с 2000 по 2010 годы — губернатором области.

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Уже тогда он неоднократно пел для большой публики. Именно он стал одним из основателей новосибирской традиции собираться с жителями в сквере в центре города, танцевать и петь. Толоконский посещал эти встречи и иногда, по его словам, «не пел, но сопровождал танцы».

Его выступления неоднократно видели и жители Красноярска. Так, весной этого года губернатор спел шансон для участников Всероссийского библиотечного конгресса. А летом 2015 года глава Красноярского края вышел на сцену с «Хором Турецкого» в честь празднования Дня города и Дня России в Красноярске.