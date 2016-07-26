На выезде из Красноярска задержали междугородный автобус с неработающими тормозами (видео)

Красноярские полицейские на выезде из города задержали междугородний автобус, который вез пассажиров со многочисленными нарушениями требований безопасности. Как рассказали в пресс-службе полиции, автобус «Красноярск — Бишкек» остановили в рамках профилактических мероприятий. В ходе проверки у транспортного средства обнаружили серьезные нарушения. В частности, у автобуса была неисправна тормозная система и не работали световые приборы. Кроме того, на стеклах была недопустимая тонировка.

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В салоне автобуса находились 50 пассажиров, среди которых — два маленьких ребенка. Детей также перевозили с нарушением правил безопасности: они сидели на руках у взрослых, а не в специальных удерживающих устройствах.

Неисправный транспорт поместили на спецстоянку, пассажиров пересадили в другой автобус. В отношении 43-летнего водителя составили пять протоколов об административных нарушениях.

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