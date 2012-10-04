Автобус протаранил две легковушки на скользкой дороге в Красноярске (видео)

В Ленинском районе Красноярска произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей. Авария произошла на съезде с моста, в районе дома № 3 по улице Мичурина. Запись инцидента попала на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что автобус маршрута № 58 подъезжает к пешеходному переходу, перед которым затормозили два легковых автомобиля. Автобус попытался проехать между ними, но задел обе машины.

В результате столкновения автомобиль, который стоял в правой полосе, проехал несколько метров и едва не задел одного из пешеходов, переходившего дорогу. Мужчина успел отскочить, после чего продолжил переходить улицу. Пассажиры автобуса в этом ДТП также не пострадали.

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По предварительной версии ГИБДД, причиной аварии стала мокрая дорога и то, что участники ДТП не соблюдали дистанцию. Сотрудники полиции работают на месте, выясняя все обстоятельства происшествия.

В дорожной полиции напомнили красноярцам, что в сложных погодных условиях водителям необходимо быть более внимательными и соблюдать дистанцию.