В ДТП в рейсовым автобусом в Уярском районе пострадали шесть человек

В ДТП с рейсовым автобусом на федеральной трассе пострадало шесть человек. Информацию о пяти подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края, еще об одном сообщили в ГИБДД.

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Авария произошла сегодня, около 14:30 на 905 км автодороги Р-255. После резкого торможения автобус ударился в отбойник и перевернулся, перекрыв обе полосы движения.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что погибших в происшествии нет. Из 49 пассажирских мест, в автобусе было занято лишь 18. Одним из пассажиров был ребенок.

«На месте продолжают работать медики. Находившийся в автобусе ребенок серьезных травм не получил, но его отправили в Красноярск для оказания первой помощи», — пояснили в пресс-службе.

По данным министерства здравоохранения в Уярскую районную больницу доставили 5 человек. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести и пока останутся под наблюдением врачей. Что касается ребенка, которого, по данным ГИБДД и очевидцев, увезли на попутной машине в Красноярск, в больницу он пока не поступил.

В пресс-службе краевого управления МЧС России сообщили, что движение на трассе открыли в 16:25. Представители ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю уже начали проверку по факту ДТП.