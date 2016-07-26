Футбольный «Енисей» разгромил подмосковную команду

Красноярский футбольный клуб «Енисей» одержал победу в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В субботу, 7 октября, игроки ФК «Енисей» встретились с подмосковной командой «Химки» на красноярском стадионе «Футбол-арена Енисей» (ул. Новгородская, 5 ст. 7). Матч закончился уверенной победой красноярцев со счетом 4:1.

«Таким образом, „Енисей“ довёл свою серию без поражений в ФНЛ до 12 матчей, в десяти из которых красноярцы одерживали победы», — отмечает федеральное спортивное издание «Чемпионат».

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«Победа — это очередной небольшой шажок к выполнению задачи на сезон, важные три очка», — рассказал корреспонденту Newslab.ru пресс-атташе ФК «Енисей». Добавим, в настоящий момент в активе у красноярского клуба 41 очко, «Енисей» занимает первую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Следующий матч состоится 14 октября, красноярцы на выезде сразятся с командой «Волгарь» из Астрахани.

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