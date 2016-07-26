Банк «Акцепт» возобновил автокредитование

Со 2 октября клиенты банка «Акцепт» смогут получить кредит на приобретение нового или подержанного автомобиля в салонах города.

На приобретение нового автомобиля кредит выдается на срок до пяти лет по ставке от 13,5% годовых. Первоначальный взнос от 30% стоимости автомобиля. Для сотрудников бюджетной сферы и зарплатных клиентов банка проводится акция до 31 декабря — минимальный первоначальный взнос снижен до 20% стоимости автомобиля.

Подержанный автомобиль в салоне можно приобрести в кредит по ставке от 15,5% годовых, сроком до трех лет. Первоначальный взнос составляет минимум 50% стоимости.

Также по условиям АО «Банк Акцепт» возможно получение кредита без КАСКО и личного страхования с увеличением процентной ставки.

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов (выигрышей) по результатам акции, о сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте. Сумма кредита составляет от 200 тысяч до 2,5 миллионов. Ставка на срок от 13 до 37 месяцев - 13,5-15%, до 60 месяцев - 14,5-16%.