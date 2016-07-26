Банк «Акцепт» улучшил свои позиции в рейтинге российских банков

Специализированный финансовый портал Banki.ru провел сравнительный анализ банков по итогам восьми месяцев этого года.

За этот период банк «Акцепт» улучшил свои позиции в общеотраслевом рейтинге по нескольким показателям. Среди них — активы (связано с ростом статьи «Кредиты предприятиям»), капитал (собственные средства банка составляют 2244,6 млн рублей), кредиты предприятиям и расчетные счета — объем средств на расчетных счетах на 1 сентября составляет 2872,6 млн рублей.

Также рост показали вклады физических лиц АО «Банк Акцепт» — объем вкладов на 1 сентября составил 8552,4 млн рублей.

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