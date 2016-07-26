Карты МИР банка «Акцепт» стали бесконтактными

Банк «Акцепт» приступил к эмиссии бесконтактных карт МИР. Клиентам выдано более 6000 карт МИР, в том числе более 1000 бесконтактных.

Всего в ближайшее время более 10 тыс. бюджетников и полутора тысяч пенсионеров получат карты МИР. Теперь карты будут выпускаться с бесконтактной технологией оплаты товаров и услуг.



Схема оплаты покупок по бесконтактным картам МИР от АО «Банк Акцепт» такая же, как по картам Visa (PayWave) и MasterCard (PayPass): «пластик» прикладывается к POS-терминалу, сумма покупки списывается с карты. Также бесконтактной картой МИР можно оплатить проезд в метро.