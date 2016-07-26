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Жители Красноярска сняли странный объект в небе над городом (видео)
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Жители Красноярска сняли странный объект в небе над городом (видео)

9 октября 9:45
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Жители Красноярска сняли на видео странный объект в небе над городом. Видеозаписью черного кольца, парящего в небе, поделился очевидец. По словам красноярца, необычный объект он заметил на улице Авиаторов 7 октября.

Красноярцы сняли на видео подозрительный объект в небе

Видео: tvk6.ru

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На кадрах видно, что красноярец и его спутница едут в автомобиле, когда девушка обращает внимание на странный объект: «Какое-то пятно черное на небе!». Молодой человек отметил, что по мере движения автомобиля черное кольцо увеличивается.

«Круг черный на небе. Как страшно!», — призналась девушка на видео.

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