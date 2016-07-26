Московский магазин оштрафовали из-за жалобы ачинца

Московский суд оштрафовал ООО «Техсис» после жалобы жителя Ачинска. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, с жалобой на интернет-магазин «Мир музыки», зарегистрированный в Москве, обратился ачинец. Мужчина рассказал, что заказал там музыкальный инструмент, синтезатор «YAMAHA PSR S670», и внес за него предоплату в размере 46500 рублей, однако свою покупку не получил.

По результатам проверки выяснилось, что при помощи данного магазина осуществляет свою деятельность ООО «Техсис». Сотрудники организации не предоставили документы, которые требовали специалисты ведомства, и представители Роспотребнадзора обратились в суд.

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По решению московского мирового судьи ООО «Техсис» признали виновным в том, что они препятствовали деятельности контролирующего органа: общество оштрафовали на 5 тысяч рублей за документы, которые не были предоставлены для проверки.

В свою очередь отдел Роспотребнадзора в городе Ачинске привлек к административной ответственности ООО «Техсис» за «нарушение правил продажи отдельных товаров». За то, что ачинец не получил заказанный синтезатор, общество оштрафовали на 10 тысяч рублей.