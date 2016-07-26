Министр спорта России лично проверит готовность Красноярска к Универсиаде

Министр спорта России Павел Колобков посетит Красноярск с рабочим визитом и проверит готовность спортивных объектов к Универсиаде.

Об этом он сообщил в ходе заседания Наблюдательного совета по проведению Студенческих игр 2019 года.

«До старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске осталось немногим более 500 дней, — сказал глава Минспорта России. — Согласно представленным Исполнительной дирекцией Зимней универсиады-2019 отчётам работа идёт в соответствии с установленными сроками. В этом месяце я планирую посетить Красноярск, чтобы ознакомиться с ходом подготовки к этому масштабному спортивному событию, осмотреть объекты, которые будут задействованы при проведении Студенческих игр».

В ходе совещания генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске» Максим Уразов проинформировал о текущих мероприятиях, связанных с подготовкой к соревнованиям.

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«В соответствии с планом основных мероприятий Дирекции Зимней универсиады-2019 был утвержден транспортный мастер-план, концепция наследия Студенческих игр и план здорового питания клиентских групп. В настоящий момент на финальной стадии подготовки находится план тестовых мероприятий, антидопингового и медицинского обеспечения, план открытия и закрытия Зимней универсиады-2019, разработана билетно-экскурсионная программа», — рассказал он.

В рамках Наблюдательного совета также были освещены вопросы хода строительства и реконструкции объектов Зимней универсиады-2019, метеорологического обеспечения и подготовки волонтёров.