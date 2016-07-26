Дирекция Зимней универсиады-2019 подписала соглашение со Студенческой хоккейной лигой

5 октября в Москве состоялось подписание соглашения между Дирекцией XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года и Студенческой хоккейной лигой России.

Главная цель партнерства — популяризация хоккея среди студентов Красноярского края и проведение тестового мероприятия в преддверии Зимней универсиады-2019 — международного турнира по хоккею Student hockey challenge, в котором примут участие сильнейше команды. Соревнования пройдут в Красноярске в 2018 году.

«Взаимодействие двух крупных спортивных союзов будет направлено на популяризацию спорта в студенческой среде, развитию волонтёрского движения, проведению спортивных мероприятий мирового уровня в Красноярске. Миссия международной федерации студенческого спорта и Дирекции заключается не только в проведении Зимней универсиады-2019, но и в развитии тех видов спорта, которые включены в программу игр. Мы уверены, что это только начало пути, в ближайшее время продвижение молодежного спорта приобретет массовый характер, когда большинство вузов включатся в этот процесс», — подчеркнул советник генерального директора Дирекции Студенческих игр Константин Гуреев.

Управляющий директор Студенческой хоккейной лиги Антон Храмцов также подчеркнул, что соглашение позволит вывести студенческий хоккей и спорт в целом на новый уровень развития. «Уверен, что интерес к Студенческой хоккейной лиги будет повышаться. Сибирский федеральный университет, Красноярск, я надеюсь, будут активно нам содействовать в этом. Таким сильным партнерством мы сможем придать новый импульс развитию хоккея в регионах», — подчеркнул он.

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Сейчас в Красноярске уже создана студенческая команда по хоккею на базе Сибирского федерального университета. В прошлом году она принимала участие в чемпионате Студенческой лиги. Исключением не станет и этот год — матчи турнира состоятся в краевой столице. Красноярским студентам представилась возможность открыть II чемпионат Студенческой хоккейной лиги, который впервые пройдет в формате плей-офф. Сегодня команда СФУ в матче-открытии сыграет с хоккеистами Югорского государственного университета из Ханты-Мансийска.

«Сегодня мы откроем первый тур Восточной конференции чемпионата СХЛ. В нем участвуют сильнейшие команды страны — это более 120 команд из 32 субъектов РФ. Помимо Ханты-Мансийска здесь присутствуют такие ведущие команды Восточной конференции, как „Политех“ из Челябинска и „Урожай“ из Новосибирска», — рассказал Антон Храмцов.

Проректор-директор института физической культуры, спорта и туризма СФУ Владимир Колмаков также добавил:

«У нас есть такая надежда, что кто-то из нашей молодой команды пробьется в студенческую сборную России и будет защищать честь страны на своем красноярском льду — на Универсиаде. Еще одна задача — максимально привлечь детей, которые играют в хоккей, но после окончания школы не попадают в профессиональный спорт. Нам бы очень хотелось, чтобы они пришли в СФУ, где есть возможность сочетать и учебу, и хоккей».

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