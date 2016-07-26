В крае хотят увеличить прожиточный минимум

В Красноярском крае хотят установить новую величину прожиточного минимума. Проект соответствующего постановления появился на сайте правительства Красноярского края.

Согласно документу, прожиточный минимум в третьем квартале 2017 года вырастет в среднем на 2% и в целом по Красноярскому краю в расчете на душу населения составит 11717 рублей, что на 225 рублей больше, чем во втором квартале текущего года.

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум предлагается установить в размере 12407 рублей (+ 244 рубля к предыдущему показателю). Прожиточный минимум для пенсионеров вырастет на 156 рублей и составит 9128 рублей, для детей планируется установить минимум в размере 12255 рублей, что на 205 рублей больше, чем во втором квартале 2017 года.

По группам территорий предлагается следующие величины: в районах Крайнего Севера прожиточный минимум увеличится на 192 рубля и составит 16273 рубля; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера — 13080 рублей (+ 259 рублей).

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В центральных и южных районах края прожиточный минимум достигнет 11099 рублей (плюс 226 рублей).

В пояснительной записке к проекту сообщается, что причиной повышения минимума стало изменение цен на продукты, в частности, подорожали морковь, картофель, апельсины и яблоки.

До 13 октября проект будет находиться на независимой антикоррупционной экспертизе.