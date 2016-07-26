На борьбу с безработицей привлекут федеральные деньги

С 2018 по 2020 годы на мероприятия по занятости населения в Красноярском крае направят 5,8 млрд рублей, из них средства федерального бюджета составят 3,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Агентства труда и занятости населения региона.

Проект региональной государственной программы «Содействие занятости населения» представили членами краевого правительства.

Из федерального бюджета в бюджет края поступят субвенции и субсидии, в том числе на социальные выплаты безработным гражданам и повышение мобильности трудовых ресурсов.

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Также программа предполагает мероприятия активной политики занятости: организацию оплачиваемых общественных и временных работ, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, содействие самозанятости и прочее.

По словам заместителя руководителя агентства Татьяны Крыловой, программа направлена на увеличение эффективности трудоустройства граждан, обеспечение их социальной поддержки, повышение качества и доступности государственных услуг в сфере занятости.

«Более 5 лет Красноярский край сохраняет один из самых низких уровней безработицы среди регионов Сибирского федерального округа. Мероприятия программы обеспечат дополнительные возможности для трудоустройства жителей края, а значит, позволят нам сохранить это лидерство», — отметила она.

По итогам обсуждения проект программы утвержден правительством края.