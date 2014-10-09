«По глазам вижу, что пил»: в Красноярске поймали пьяных водителей

Сотрудники полка ДПС подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель», который прошел в Красноярске на минувших выходных. Профилактическое мероприятие провели в микрорайоне Северный, во время рейда автоинспекторы перекрывали улицу 9 Мая в обе стороны.

«Сотрудники ДПС оценивали состояние каждого проезжающего водителя путем непродолжительной беседы с ним», — рассказали в пресс-службе дорожной полиции.

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За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Автоинспекторы напоминают, что отказ от прохождения освидетельствования влечет аналогичные последствия.

За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит уголовная ответственность.