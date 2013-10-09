«Город встретил сюрпризом»: красноярские вандалы исписали автомобиль приезжего

В Красноярске неизвестные разрисовали краской автомобиль молодого человека, который приехал в гости к родственникам. О случившемся на своей странице в социальной сети рассказал владелец автомобиля Павел Петровский. По словам молодого человека, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 октября на ул. Судостроительной, 131, корпус 1: «Город встретил меня как всегда сюрпризом!», — написал в социальной сети владелец автомобиля.

Неизвестные при помощи красной краски оставили надпись «идиот» на белом автомобиле.

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Павел недоумевает, кто мог это сделать, ведь, по его словам, он оставил машину в парковочном кармане: «Если вы борец за тротуар, то ведите открытую борьбу. Я парковался правильно», — написал в социальной сети пострадавший.

Молодой человек рассказал, что он не единственный, кто пострадал от рук неизвестных вандалов: в микрорайоне, по словам автомобилиста, было три таких инцидента. По словам Павла, надпись не оттирается, и теперь машину придется полностью перекрашивать.