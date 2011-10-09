Красноярск может потерять часть муниципального транспорта

Объединение двух городских автобусных предприятий может лишить Красноярск большой части муниципального транспорта. Об этом Newslab.ru рассказал депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков.

Дело в том, что еще месяц назад администрация Красноярска решила реорганизовать КПАТП-2 и КПАТП-5, объединив их в одно муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие, которое обслуживало бы 11 маршрутов.

«На такой шаг власти пошли для того, чтобы компенсировать убытки КПАТП-2, — рассказывает председатель красноярской территориальной организации профсоюза работников транспорта и дорожного хозяйства Виктор Медведев, — иначе пришлось бы вести речь о его банкротстве».

При этом, по словам Медведева, практически весь персонал КПАТП-2 (сегодня здесь работает 396 сотрудников) перейдет работать в новое предприятие. Исключением станут 80 человек инженерно-технических кадров, которые буду сокращены.

В департаменте транспорта мэрии уверяют, что все это не приведет к сокращению количества маршрутов, транспортных единиц, а также доли муниципального пассажирского транспорта.

«Оптимизация позволит сохранить количество муниципального транспорта на маршрутах города, высвободить неиспользуемые производственные площади, а также сократить административный аппарат и расходы на его содержание», — пояснил руководитель профильного департамента Игорь Ким.

Между тем, по данным системы «Контур.Фокус», оба эти предприятия в 2016 году показали убыток примерно в 41 млн рублей: (КПАТП-2 — 14,6 млн рублей; КПАТП-5 — 26,2 млн рублей). Плюс к этому, по словам Глискова, каждое из них сегодня имеет долги примерно в 60 и 70 млн рублей соответственно.

«Объединение двух таких предприятий может „утопить“ их оба, — говорит депутат ЗС, — и, полагаю, что именно это вариант развития событий является истинной целью городских чиновников».

Основанием для таких выводов, по словам Глискова, является документ, в котором скандально известная во многих регионах России фирма «ПИТЕРАВТО», предлагает администрации Красноярска свои услуги по организации пассажирских перевозок.

«Не исключено, что отдельным городским чиновникам пришлась по душе идея запустить на рынок иногороднюю фирму за счёт сокращения доли муниципального транспорта», — резюмирует народный избранник.

Добавим, что, помимо означенных двух компаний, в Красноярске пассажирскими перевозками занимается еще одно предприятие — КПАТП-7, которое обслуживает в основном правый берег. В 2016 году оно также оказалось убыточным, потеряв порядка 30 млн рублей.