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Красноярск может потерять часть муниципального транспорта
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Красноярск может потерять часть муниципального транспорта

9 октября 18:52
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Объединение двух городских автобусных предприятий может лишить Красноярск большой части муниципального транспорта. Об этом Newslab.ru рассказал депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков.

Дело в том, что еще месяц назад администрация Красноярска решила реорганизовать КПАТП-2 и КПАТП-5, объединив их в одно муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие, которое обслуживало бы 11 маршрутов.

«На такой шаг власти пошли для того, чтобы компенсировать убытки КПАТП-2, — рассказывает председатель красноярской территориальной организации профсоюза работников транспорта и дорожного хозяйства Виктор Медведев, — иначе пришлось бы вести речь о его банкротстве».

При этом, по словам Медведева, практически весь персонал КПАТП-2 (сегодня здесь работает 396 сотрудников) перейдет работать в новое предприятие. Исключением станут 80 человек инженерно-технических кадров, которые буду сокращены.

В департаменте транспорта мэрии уверяют, что все это не приведет к сокращению количества маршрутов, транспортных единиц, а также доли муниципального пассажирского транспорта.

«Оптимизация позволит сохранить количество муниципального транспорта на маршрутах города, высвободить неиспользуемые производственные площади, а также сократить административный аппарат и расходы на его содержание», — пояснил руководитель профильного департамента Игорь Ким.

Между тем, по данным системы «Контур.Фокус», оба эти предприятия в 2016 году показали убыток примерно в 41 млн рублей: (КПАТП-2 — 14,6 млн рублей; КПАТП-5 — 26,2 млн рублей). Плюс к этому, по словам Глискова, каждое из них сегодня имеет долги примерно в 60 и 70 млн рублей соответственно.

«Объединение двух таких предприятий может „утопить“ их оба, — говорит депутат ЗС, — и, полагаю, что именно это вариант развития событий является истинной целью городских чиновников».

Основанием для таких выводов, по словам Глискова, является документ, в котором скандально известная во многих регионах России фирма «ПИТЕРАВТО», предлагает администрации Красноярска свои услуги по организации пассажирских перевозок.

Письмо компании «ПИТЕРАВТО» мэру Красноярска
Источник: Александр Глисков
Письмо компании «ПИТЕРАВТО» мэру Красноярска
Источник: Александр Глисков

«Не исключено, что отдельным городским чиновникам пришлась по душе идея запустить на рынок иногороднюю фирму за счёт сокращения доли муниципального транспорта», — резюмирует народный избранник.

Добавим, что, помимо означенных двух компаний, в Красноярске пассажирскими перевозками занимается еще одно предприятие — КПАТП-7, которое обслуживает в основном правый берег. В 2016 году оно также оказалось убыточным, потеряв порядка 30 млн рублей.

Глисков Александр Александрович
Глисков Александр Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС
Ким Игорь Вадимович
Ким Игорь Вадимович
Заместитель главы Красноярска - руководитель департамента транспорта

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