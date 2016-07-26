Красноярские маршрутчики попросили поднять цену проезда до 31 рубля

Красноярские перевозчики в очередной раз предложили увеличить стоимость проезда в городском общественном транспорте. В этот раз маршрутчики хотели существенно повысить цену: с нынешних 22 рублей до 24-31 рубля.

Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в пресс-службе министерства транспорта Красноярского края, с просьбой повысить тариф бизнесмены обратились в июне текущего года: «С соответствующим пакетом документов в министерство обратились 50% городских перевозчиков». В качестве причин для повышения стоимости проезда называются подорожание топлива, запчастей и расходных материалов.

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В этот раз сотрудники министерства не нашли оснований для удовлетворения просьбы перевозчиков: «На свое заявление они получили отказ, так как действующий тариф покрывает их расходы». В министерстве добавили, что маршрутчики могут подавать документы о повышении стоимости один раз в год.

Напомним, в последний раз цены на проезд в общественном транспорте Красноярска повышали почти два года назад, в конце октября 2015 года. Тогда стоимость автобусного билета выросла на 3 рубля (с 19 до 22 рублей).