Мэрия Красноярска передумала объединять автобусные предприятия

Администрация Красноярска отменила объединение второго и пятого пассажирских автотранспортных предприятий (КПАТП-2 и КПАТП-5). Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Как поясняют чиновники, такое решение было принято в связи с заявлением трудового коллектива КПАТП-2, который насчитывает 396 сотрудников, 80 из которых после реорганизации пришлось бы искать новую работу.

О намерении объединить эти два предприятия в мэрии заявили еще в начале сентября. Такое решение тогда мотивировали необходимостью повышения эффектности их работы. Иными словами, убытки КПАТП-2 должны были компенсировать за счет КПАТП-5.

Однако на поверку оказалось, что оба эти автобусных парка только по итогу 2016 года показали убыток примерно в 41 млн рублей (14,6 млн рублей и 26,2 млн рублей соответственно). Плюс, на сегодня ими накоплены долги в десятки миллионов рублей.

По мнению экспертов, это объединение могло только «потопить» эти два предприятия и уменьшить долю муниципального транспорта на рынке пассажирских перевозок в Красноярске, что привело к возникновению мощного общественного резонанса — жители Солнечного писали и в Законодательное Собрание Красноярского края, и врио губернатора, и в мэрию.

«Нельзя допустить, чтобы Красноярск потерял муниципальный общественный транспорт, — прокомментировал депутат ЗС Александр Глисков, — нужно искать способы для сохранения этих предприятий».