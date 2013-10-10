«Есть надежда, что беды не случилось»: поиски пропавшей студентки продолжаются

Волонтеры и полицейские продолжают поиски 18-летней красноярки Марии Жестковой. Днем 9 октября она ушла из дома по улице 9 Мая и перестала выходить на связь, на занятиях в СибГАУ в тот день она не появилась.

Как рассказала Newslab.ru руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, ранее Мария не уходила из дома надолго. К вечеру 10 октября поиски не увенчались успехом, но у родных появилась надежда, что ничего страшного с девушкой не произошло и она жива.

«Она продолжает не отвечать на сообщения в соцсетях, но час назад она была онлайн (кто заходил на ее страницу, неизвестно). Появилась информация, что беды не случилось. Сейчас ждем подтверждения от полиции», — пояснила Василишина.

В социальных сетях знакомые пропавшей девушки предположили, что она могла уехать в другой город. Эта информация сейчас проверяется.

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