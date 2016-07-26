Виновника ДТП с юным пешеходом и четырьмя машинами нашли спустя месяц

В Ачинске на 15 суток арестовали 21-летнего водителя, который сбил школьницу на «зебре» и устроил массовую аварию. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю, все произошло вечером 14 сентября на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Льва Толстого.

Материалы по теме ГИБДД предупредила о росте жертв ДТП после 2018 года из-за старения водителей

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 наехал на 13-летнюю девочку, а затем столкнулся с еще тремя автомобилями. В результате случившегося травмы получили пешеход и двое пассажиров других машин.

При этом виновник ДТП скрылся с места происшествия. На его поиски ушло довольно много времени.

«Его данные установили сразу, но по месту жительства он не появлялся. Накануне сотрудники ГИБДД Ачинска задержали 21-летнего водителя. За оставление места ДТП в отношении него составили административный материал по ч. 2. ст. 12.27. Суд вынес решение — арест сроком 15 суток. Расследование по факту ДТП продолжается», — пояснили в дорожной полиции.