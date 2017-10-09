Автомобиль сбил пешехода напротив кладбища в Красноярске

В Красноярске на улице Грунтовой, № 19, напротив Злобинского кладбища, сбили пешехода. Фотографии ДТП опубликовали в социальной сети очевидцы. По словам свидетелей, сбитый мужчина лежал без движения и не подавал признаков жизни.

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Как рассказали в ГИБДД, авария произошла сегодня утром, около 8.40. Мужчину сбил автомобиль Toyota. В дорожной полиции сообщили, что пострадавший переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчину госпитализировали, в настоящее время о его состоянии не известно.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего.