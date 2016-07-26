Красноярский живодер подставился постами в соцсетях

Полицейские проверяют сообщение о том, что в Красноярске орудует живодер. Накануне информация о некоем молодом человеке, который убил породистую собаку, появилась в социальных сетях. Как рассказал автор поста, житель Красноярска сфотографировался с обезглавленным туловищем собаки и разместил фотографию в социальной сети. Там же молодой человек выложил снимок отрезанной собачьей головы, которую держал в руках.

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Сообщается, что личная страница в социальной сети, с которой были присланы фотографии, в настоящее время удалена. Также автор поста отметил, что обезглавленный пес был не единственной жертвой живодера. По имеющейся информации, собака на фото была убита ради шашлыка.

В полиции Красноярска корреспонденту Newslab.ru сообщили, что проводят проверку по данной информации.