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Полиция проверяет информацию о живодере, который перебил собаке ноги
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Полиция проверяет информацию о живодере, который перебил собаке ноги

27 сентября 16:27
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Красноярская полиция заинтересовалась рассказом о найденной под Красноярском собаке с «оторванной» ногой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Рекс находится на лечении у ветеринаров
Фото: vk.com/hatikohelp

Вчера волонтеры группы «Хатико — скорая помощь животным» рассказали о спасении пса, похожего на алабая, которого пытались застрелить. Когда животное нашли в лесу, у него были серьезные травмы: одна лапа практически оторвана, на второй большие раны. Сейчас жизнь собаки пытаются спасти ветеринары.

В пресс-службе полиции сообщили, что к ним заявления о происшествии никто не подавал. По материалам СМИ они начали проверку и сейчас ищут живодеров, причинивших травму собаке.

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