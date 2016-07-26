Полиция проверяет информацию о живодере, который перебил собаке ноги

Красноярская полиция заинтересовалась рассказом о найденной под Красноярском собаке с «оторванной» ногой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вчера волонтеры группы «Хатико — скорая помощь животным» рассказали о спасении пса, похожего на алабая, которого пытались застрелить. Когда животное нашли в лесу, у него были серьезные травмы: одна лапа практически оторвана, на второй большие раны. Сейчас жизнь собаки пытаются спасти ветеринары.

В пресс-службе полиции сообщили, что к ним заявления о происшествии никто не подавал. По материалам СМИ они начали проверку и сейчас ищут живодеров, причинивших травму собаке.