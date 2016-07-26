Обезглавившего пса живодера вычислили активисты

Красноярские зоозащитники установили личность живодера, который выложил в социальной сети фотографии обезглавленного туловища собаки. Кадры с растерзанным псом в интернет выложил молодой человек, зарегистрированный как Владислав Шредингер. После того, как фотографии распространились по сети и попали в СМИ, молодой человек очистил свою страницу. Тем не менее, снимки распространил ряд групп в социальных сетях. Также ужасающие кадры скопировали некоторые активисты.

Владельцы убитой собаки опознали своего питомца на этих фотографиях. Хозяева рассказали, что пес убежал в микрорайоне Нанжуль-Солнечный, и они разыскивали его несколько дней.

За информацию о живодере зоозащитники предлагали вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Им удалось выяснить его имя, возраст и место проживания — пользователи, которые видели жуткие фотографии, рассказали, что ему 26 лет. Молодой человек проживает в Северном, предположительно на ул. Мате Залки.

«Садист со стажем. Избивал своих подруг. Издевался над голубями, сейчас до собак добрался. Думаю, следующей его жертвой будет ребёнок, если его не остановить», — так охарактеризовали молодого человека знакомые с ним люди. Кроме того, активисты сообщили, что у парня имеется судимость.

Полученную информацию передали в полицию, там проводится проверка.

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