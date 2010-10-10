За незаконные подключения к сетям красноярские энергетики выписали 6 млн рублей штрафов

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» провели масштабный рейд по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии в 13 населенных пунктах Емельяновского района.

80 сотрудников из всех производственных отделений компании в течение трех дней проверяли приборы учета электрической энергии местных потребителей. В первую очередь участники рейда проверяли те адреса, где заявители жаловались на скачки напряжения в сети, мигающие лампочки. Здесь, по словам проверяющих, нарушения законодательства были выявлены у каждого второго потребителя: скрытая проводка, потайная розетка в доме, кабели, ведущие к хозпостройкам в обход электросчетчика. В целом, разница между поставленной и зафиксированной прибором учета электроэнергией в селе составляет более 40 %.

«Опытные сотрудники сразу видят, если прибор учета подвергался незаконной переделке — сорваны антимагнитные пломбы и наклейки, на корпусе прибора учета присутствуют дополнительные отверстия или повреждения. В соответствии с планом проверок, сотрудники филиала обходят жилые дома, павильоны и магазины, малые и крупные предприятия, проверяя установленные там приборы учета и проверяя корректность энергопотребления, — поясняет заместитель директора по реализации и развитию услуг Антон Стрельников. — Многие забывают, что в любое время даже в такой отдаленный от города поселок придет проверка, и каждый украденный киловатт-час будет подсчитан. И расчет стоимости потребленной услуги будет произведен по алгоритму, в соответствии с нормами законодательства. Как правило, данная сумма превышает реальное энергопотребление потребителя. Все зависит от мощности энергопринимающих устройств, которые были у них подключены помимо расчетного прибора учета».

Общая сумма, на которую составлены акты по результатам рейда — более 2 млн кВтч или более 6 млн рублей. Кроме того, несколько домов были отключены от энергоснабжения. Теперь электричество в них появится только после заключения договора со сбытовой компанией и оплаты незаконно потребленной электроэнергии. Всем потребителям, уличенным в незаконной «экономии» электричества, предложено добровольно погасить образовавшуюся задолженность. Если же в установленные сроки задолженность не будет погашена, материалы проверок передаются в суд, где и определяется сумма штрафа.

За самовольное подключение к электросетям в законодательстве РФ, кроме административной, предусмотрена и уголовная ответственность ч. 1 ст. 165 УК РФ, максимальный срок наказания — 2 года лишения свободы. В настоящее время возбужден ряд уголовных дел.

«На сегодняшний день самой действенной мерой борьбы с неучтенным потреблением электроэнергии является установка системы АИИС КУЭ — современных приборов учета, которые позволяют максимально корректно учитывать объем переданной электроэнергии. Система состоит из двух частей — одна из них устанавливается на опоре, другая вручается потребителю. Данные передаются автоматически: потребление каждого отдельного физического или юридического лица находится на нашем постоянном контроле. Потери снижаются до уровня технических — 7-8%», — объясняет Антон Стрельников.

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Следствие действий лиц, незаконно подключающихся к сетям и безучетно потребляющих электроэнергию — это не только убытки, которые в полном объеме ложатся на плечи сетевой организации. В первую очередь — это дополнительные нагрузки на электросети, из-за которых происходят систематические перебои с электричеством и снижение качества электроэнергии, добавили в компании.

Красноярцев и жителей края просят сообщать о фактах незаконного пользования электроэнергией по телефону 8-800-1000-380 или оставлять сообщения на сайте стоп-энерговор.рф. Звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована.