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Красноярский край отправил первую партию пшеницы в Китай
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Красноярский край отправил первую партию пшеницы в Китай

10 октября 16:12
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В Китайскую народную республику из Красноярского края отгрузили первую партию пшеницы урожая 2017 года, сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

Общий объем партии — 1 000 тонн. Перед отправкой пшеница прошла проверку по фитосанитарным требования Китая, которые предусмотрены двухсторонним протоколом. Сельхозпредприятия Ужурского района, зерно которых и отправилось в Китай, под контролем специалистов Россельхознадзора выполнили все требования китайской стороны, что и открыло возможность экспорта зерна в КНР.

Требования двустороннего протокола включают в себя проверку фитосанитарного состояния пшеницы; фитосанитарный контроль мест выращивания пшеницы; проверку фитосанитарного состояния зернохранилищ; проведение карантинного профилактического обеззараживания, фитосанитарную экспертизу партии пшеницы, подготовленной к погрузке в КНР с выдачей фитосанитарных сертификатов при соответствии фитосанитарным требованиям страны импортера.

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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по краю
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Всего на данный момент с территории края в Китай экспортировали 2 000 тонн пшеницы.

Отметим, на минувшей Китайско-монгольской выставке красноярские предприятия договорились с китайской стороной не только о поставках пшеницы. В ближайшее время регион намерен продолжить экспорт рапса, также в планах — поставки муки, крупы, кондитерских изделий и других продуктов передела.

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