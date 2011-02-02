Красноярскую невесту таинственно украли у итальянского жениха в Санкт-Петербурге

28-летняя уроженка Красноярска загадочно исчезла незадолго до свадьбы с итальянцем. В конце января девушку по имени Екатерина похитили перед зданием ЗАГСа в Санкт-Петербурге, где она должна была вскоре зарегистрировать свой брак с 34-летним юристом из Италии.

Как сообщают федеральные СМИ, 24 января к девушке на улице подошли неизвестные мужчины, посадили ее в автомобиль и увезли. Жениха в это время задержали сотрудники полиции. Больше пара не виделась, связаться с невестой итальянцу до сих пор не удалось, и он был вынужден уехать на родину.

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Итальянец рассказал журналистам питерских изданий, что подозревает в организации похищения невесты её семью, проживающую в Красноярске и усмотревшую в его намерениях жениться корысть. Мама Екатерины в свою очередь якобы написала сразу несколько заявлений в полицию, обвинив итальянца в похищении дочери.

Сообщается, что пара познакомилась на отдыхе в Таиланде летом 2016 года, когда красноярка была еще замужем за жителем Санкт-Петербурга, с которым они вместе воспитывали двухлетнего сына. При этом Екатерина уверяла своего нового друга, что уже не живет с супругом. В ноябре прошлого года супруги все же развелись. Мужчина уверяет, что к «похищению» экс-жены непричастен, более того — он якобы несколько месяцев не видел свою бывшую жену. Ребенок сейчас проживает с ним.

Где сейчас находится девушка — не сообщается.