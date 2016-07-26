Малолетней участнице резонансного ДТП заплатят 40 тысяч за страдания

Красноярский краевой суд обязал автомобилиста, сбившего ребенка на островке безопасности, выплатить матери пострадавшей компенсацию морального вреда и расходы на оплату представителя в суде. Резонансное ДТП произошло 9 ноября 2016 года в Красноярске на улице Мичурина. Водитель за рулем автомобиля Toyota Corolla Fielder сбил 10-летнюю школьницу, которая стояла посреди проезжей части на островке безопасности. От сильного удара девочку отбросило на противоположную часть дороги. Очевидцы унесли пострадавшего ребенка на тротуар.

Через несколько минут после того, как автомобиль сбил ребенка, он стал участником второго ДТП: в Toyota врезался автобус, который занесло на дороге.

«В результате ДТП девочка получила сотрясение головного мозга, ссадины мягких тканей в области нижней челюсти и сломала два зуба», — рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

В феврале 2017 года мать пострадавшего ребенка обратилась в суд с заявлением, где указала, что девочка испытала физические и нравственные страдания, а также то, что теперь школьнице предстоит протезирование зубов.

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Водителя признали виновным в аварии. Суд постановил взыскать с него 60 тысяч рублей: 40 тысяч компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей оплаты услуг представителя истицы.

Автомобилист пытался оспорить решение суда по поводу оплаты услуг представителя, но Красноярский краевой суд оставил его без изменения.

Кроме того, мужчину лишили водительских прав на год.