Главная новогодняя елка Красноярска останется на Татышеве

Главную новогоднюю ель Красноярска снова установят на острове Татышев. Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, победитель аукциона должен будет установить новогоднюю елку в восточной части острова. Высота дерева должна быть 46 метров. Кроме того, новогодние деревья будут установлены и в других районах Красноярска.

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Аукцион по выбору подрядчика состоится 26 октября 2017 года. Победитель торгов должен будет смонтировать деревья до 25 декабря и разобрать их 10 марта 2018 года.

Напомним, решение о переносе главной городской елки с Театральной площади на остров Татышев администрация Красноярска приняла в 2016 году. Ранее многие красноярцы высказывали мнения о том, что главную елку города стоит перенести, так как на площади возле театра Оперы и балета не хватает места для всех отдыхающих горожан.