Красноярск вошел в лидеры по доступности образования

Красноярск стал одним из лидеров рейтинга доступности качественного образования в России. Результаты исследования мнения жителей крупных и средних городов опубликовал Финансовый университет при Правительстве РФ.

Красноярск занял четвертую строчку в этом рейтинге — 92% опрошенных горожан считают, что могут получить хорошее образование в родном городе. Верхние строчки рейтинга заняли Томск, который традиционно считается студенческим городом, а также Новосибирск и Владивосток.

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Вместе с тем составители отметили, что общий уровень удовлетворенности доступностью качественного образования в последние годы снижается — только 80% горожан считают, что они могут получить качественное образование.

Добавим, все опрошенные жители заявили, что в их городе ощущается острая нехватка детских садов. Также востребованными остаются спортивные секции.