Красноярские дошкольники играют в песочнице с солью

Воспитанники красноярского детского сада № 36 (ул. Иркутская, 4) играют в соляной комнате. Так в дошкольном учреждении проводят профилактику простуды.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования городской администрации, в детсаду реализуют программу «Здоровый ребенок», цель которой — формирование всех видов здоровья: физического, психического, психологического. В садике созданы галокамера (соляная комната), мультисенсорная и арт-комнаты, а также кабинет ароматерапии.

В соляной комнате благодаря специализированному оборудованию постоянно поддерживается определённая температура, давление и влажность воздуха, а также концентрация различных ионов соли. Попадая в организм человека, соль оказывает несколько воздействий: лечебное, противовоспалительное, противоаллергенное и иммунностимулирующее.

Детская соляная комната — это не просто стулья в пустой белой комнате. Галокамеру превратили в большую соляную песочницу. Помимо свисающих соляных сталактитов и имитации звёздного неба, под ногами детей рассыпана соль, которую можно использовать как альтернативу песку в песочнице. Также в соляной комнате воспитатель с детьми проводит различные занятия по развитию речи, рисованию, слушает аудиосказки. Галокамеру посещают все воспитанники учреждения. Каждый ребенок ежегодно проходит три курса по 10 сеансов.

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Также занятия в детсаду проводят и в зимнем саду, сидя у камина. Дети не просто общаются и играют с воспитателем, но и проходят курс ароматерапии. Специалисты отмечают, что аромат лаванды успокаивает, «тёплая» корица улучшает пищеварение, а шалфей оказывает противовоспалительное действие. Воздействие запахами хорошо влияет на детский организм, у дошкольников повышается иммунитет, они реже болеют простудными заболеваниями.

В мультисенсорной комнате дети релаксируют. Психолог подбирает для каждого ребёнка курс «лечения». Дети могут, например, играть под сухим дождём, наблюдать за рыбками в аквариуме, «купаться» в бассейне с мячиками. В комнате арт-терапии дети рисуют песком, занимаются акваанимацией. Благодаря рисованию у детей улучшается координация, развивается мелкая моторика.