В красноярском детском саду открыли кулинарную школу

В красноярском детском саду № 215 (ул. 60 лет образования СССР, 3) открылась кулинарная школа «Веселые поварята», сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Несколько раз в неделю воспитатель Елена Чебыкина учит маленьких красноярцев готовить салаты, варить компот и заваривать чай. Однако самое любимое занятие воспитанников — работа с тестом. Дети уже знают, как приготовить шарлотку, печенье, пиццу, булочки, кексы.

Ребятишки сами раскатывают тесто или раскладывают его по формочкам, добавляют начинки на свой вкус. «Полуфабрикаты» передают повару на кухню, который доводит детские угощения до готовности и возвращает ароматную сдобу обратно в группу.

«В 3-4 года дети активно познают мир, у них масса вопросов по любому поводу. Детскую любознательность необходимо поощрять, — говорит воспитатель Елена Чебыкина. — В нашей школе маленьких поварят дети учатся не только готовить, но и развивают мелкую моторику, экспериментируют, запоминают названия разных продуктов и кухонной утвари. Малыши даже принимают настоящие взрослые решения — в ходе занятий они, например, сами решают, какие ингредиенты добавить в пиццу или какой фрукт использовать при приготовлении кексов. Самый важный итог работы — дети видят результат своих трудов, для многих малышей это первая самостоятельная работа. Школа молодых поварят — это ещё и развивающие занятия. Как из муки получается булочка? Как превратить воду в чай? Как сделать салат солёным? Дети получают ответы на свои вопросы, сами выступают в роли творцов».

Материалы по теме Шеф-повар красноярского детсада покорила детей блюдами с «секретом» и тысячами булочек

На занятиях дети также изучают полезные и вредные свойства тех или иных продуктов, учатся сервировать стол и многое другое. Приготовленные детьми угощения передаются родителям.

Недавно в садике появилась новая традиция — проведение вечерних посиделок. Дошкольники накрывают на стол, повар готовит сладкий пирог, а когда вечером мамы и папы приходят в садик, их приглашают к столу. За чаепитием дети рассказывают родителям, как приготовить то или иное блюдо, а у воспитателя есть время рассказать семьям об успехах малышей, ответить на вопросы и дать советы.