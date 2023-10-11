В Красноярске до ночи искали лицеиста, который был дома за диваном

Волонтеры и полицейские нашли «пропавшего» 9-летнего красноярского мальчика у него же дома. Информация о том, что ребенок потерялся, появилась в социальных сетях накануне.

Сообщалось, что мальчик не вернулся домой на улицу Норильская со школы. «В 16:00 сел на автобус № 52 от лицея № 10 (ул. Карбышева, 1), но домой не пришел», — писали волонтеры. Они просили красноярцев распространить информацию о поисках мальчика, а жителей Октябрьского района призвали выйти из своих квартир в подъезды и проверить, не прячется ли он там.

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Ночью школьника нашли живым и невредимым. Как рассказала руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина, ребенок прятался дома. «По сообщениям родителей, ребенок спрятался за диваном и там уснул», — пояснила она.

Что подтолкнуло мальчика на такой поступок, не уточняется.

Некоторые интернет-пользователи не поверили в такую версию родителей. Они уверены, что те скрывают обстоятельства инцидента, чтобы их не наказали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.