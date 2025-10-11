Претендент на пост мэра Юрий Тяжельников хочет сделать Красноярск столицей Сибири

В эти минуты в горсовете Красноярска конкурсная комиссия отбирает кандидатов на пост главы города. Из десяти претендентов она должна выбрать минимум двух человек. А уже 24 октября сессия Горсовета выберет из них нового мэра.

Выступая перед комиссией, очередной кандидат в мэры Красноярска Юрий Тяжельников заявил, что у него недостаточно информации, чтобы судить о конкретной ситуации в городе. Но в одном он уверен точно — Красноярск должен и может стать столицей.

О программе:

В программе я умышленно отошел от детального рассмотрения происходящих процессов, отдав предпочтение мировому опыту, который показывает, что перспективное развитие городов идет только при протекании агломерационных процессов. Если это необходимо, то нужно провести референдум в Красноярске, Сосновоборске, Дивногорске, Емельяново и начать уже двигаться в этом направлении.

Материалы по теме Квиз: Мэр всем голова

Кто в Красноярске хозяин?

О роли Красноярска:

Красноярск — это город с высоким уровнем жизни и большим человеческим потенциалом. Поэтому он должен развиваться в направлении принятия на себя ряда столичных функций. Он может и должен стать столицей Сибири.

Об общественном транспорте:

Красноярску нужна принципиально иная схема дорожного движения. Необходимо создать единое транспортное кольцо на базе проекта городской электрички, которая должна стать базовым элементом новой системы. Она соединит все города агломерации и даст возможность принципиально изменить транспортную схему города.

О кадрах во власти:

Основной принцип управления известен давно — кадры решают все. Поэтому нужно безжалостно расставаться с теми, кто не справляется с задачами, а на их места активно привлекать молодых специалистов, достигших высоких результатов в различных отраслях.