Красноярские дачники выиграли гранты на строительство дорог и сетей

Дачники, садоводы и огородники Красноярского края получили гранты на строительство, реконструкцию и ремонт подъездных дорог, объектов электро- и водоснабжения на территории своих некоммерческих объединений, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

На конкурс поступило 39 заявок на сумму более 53 млн рублей. В результате конкурсная комиссия определила 19 некоммерческих объединений, которые безвозмездно получат из краевого бюджета 24 млн рублей. Это садоводы и огородники, чьи земельные участки расположены в Емельяновском, Березовском, Ачинском, Большеулуйском районах, а также в пригороде Зеленогорска и Железногорска.

«Получение государственных средств накладывает большую ответственность на целевое использование каждого рубля. Минсельхоз будет осуществлять контроль за расходованием средств в соответствии с соглашением, которое будет заключено с каждым получателем гранта», — подчеркнул и.о. заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства Леонид Шорохов.

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Кроме этого конкурса, в минсельхозе края сейчас подводят итоги конкурса по предоставлению грантов на приобретение оборудования и строительных материалов. Максимальный размер гранта — 100 тыс. рублей. На конкурс подано 29 заявок на общую сумму более 2,5 млн рублей. Итоги конкурса подведут до 25 октября.

«Полученную субсидию можно будет потратить до конца 2017 года на решение текущих задач, в частности на приобретение материалов, необходимых для проведения работ по строительству, реконструкции, ремонту дорог, объектов водоснабжения, электросетевого хозяйства в пределах границ садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений», — пояснил Леонид Шорохов.