В Красноярском крае увеличат поддержку сельского хозяйства

Поддержка сельхозпроизводителей в следующем году увеличится на 5 %. Правительство региона сегодня утвердило соответствующую госпрограмму.

«Объем финансирования госпрограммы на 2018 год составит более 6,1 млрд рублей (краевой бюджет — 5,55 млрд рублей, федеральный — 610,7 млн рублей). При этом прямая поддержка сельхозпроизводителей в 2018 году из краевого бюджета составит почти 4,9 млрд рублей, что на 5 % превышает уровень 2017 года», — сообщил и.о. заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

Программа сохраняет ранее поставленные задачи, целевые индикаторы и мероприятия федеральной государственной программы. Она также направлена на реализацию государственной политики в сфере агропромышленного комплекса Красноярского края и решение наиболее острых проблем развития отрасли.

По словам Шорохова, краевая программа позволит повысить конкурентоспособность продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производимой в регионе, а также обеспечить продовольственную безопасность и развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Материалы по теме Красноярские аграрии получили с посевных площадей 1,6 млн тонн зерна

Средства направят на реализацию 9 подпрограмм. Четыре из них предполагают федеральное софинансирование. Это «Развитие отраслей агропромышленного комплекса», «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе», «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» и «Развитие сельских территорий».

Ещё пять подпрограмм профинансируют только из краевого бюджета: «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса», «Техническая и технологическая модернизация», «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края», «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства» и «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».

«Продолжение реализации данной госпрограммы в 2018 году позволит добиться положительных эффектов. В частности, увеличить поддержку молочного скотоводства в 2,1 раза, оказать госпомощь по рыночному продвижению наших пищевых продуктов, вдвое повысить расходы на привлечение кадров в АПК, а также на 44 % увеличить поддержку муниципальных районов Красноярского края, реализующих программы, направленные на развитие сельских территорий», — подчеркнул Леонид Шорохов.

Главные темы дня, наши статьи, а также новости, которые не попадают в эфир, теперь на Telegram-канале Newslab.ru. Подписаться на него можно по ссылке t.me/Newslablive.