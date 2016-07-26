Обманувший сотни дольщиков директор строительной фирмы взят под стражу

Директора строительной фирмы, обманувшего 260 дольщиков, взяли под стражу. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, компания, которой руководил 62-летний мужчина, строила несколько многоквартирных домов в Октябрьском районе. Однако своих обязательств перед инвесторами она не выполнила. Причина — примерно 62 млн собранных с дольщиков рублей пошли на отличные от строительства цели.

Первоначально директора компании оставили на свободе, ограничив в праве выезда из города. Однако в начале октября он уехал из Красноярска, не уведомив об этом следователя.

Задержали строителя в одном из аэропортов Москвы. Вернули в Красноярск и заключили под стражу на два месяца.

Следствие в его отношении продолжается — за совершенное преступление он может получить до 4 лет лишения свободы.