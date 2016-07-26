Красноярский край инвестирует в образование, науку и инновации почти 800 млн рублей

С 2018 по 2020 годы в высшее образование, науку и инновации в Красноярском крае направят 793 млн рублей. Члены регионального правительства утвердили государственную программу «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы».

«Цель государственной программы — формирование конкурентоспособного сектора исследований и разработок для обеспечения социально-экономического развития региона, построения „экономики знаний“ и высоких технологий в Красноярском крае», — отметила руководитель агентства науки и инновационного развития Татьяна Зеленская.

Документ включает четыре подпрограммы, направленные на поддержку малого и среднего инновационного предпринимательства, научно-техническое обеспечение развития высокотехнологичных отраслей экономики Красноярского края, подготовку кадров для инновационного развития региональной экономики и другие.

В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение инновационного развития отраслей региональной экономики» поддержку получат одаренная в научно-технической сфере молодёжь, а также научно-педагогические работники, осуществляющие подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей экономики. Средства будут направлять ежегодно.

Кроме того, в 2018-2020 годах в регионе продолжится развитие сети центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ). ЦМИТы откроются в Ачинске, Канске, в селе Богучаны и других населенных пунктах края.

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Подпрограмма «Поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства» нацелена на повышение инновационной активности малых и средних наукоёмких компаний, а также развитие инновационной инфраструктуры региона и её интеграции с научно-образовательным комплексом и предприятиями реального сектора экономики края.

Мероприятия подпрограммы позволят ежегодно создавать не менее 95 малых высокотехнологичных компаний. Благодаря государственной поддержке на малых и средних наукоёмких предприятиях региона появится не менее 442 высокопроизводительных рабочих мест.

Подпрограмма «Научно-техническое обеспечение развития высокотехнологичных отраслей экономики региона» направлена на поддержку научной и научно-технической деятельности для модернизации отраслей экономики края и создания опережающего задела на приоритетных направлениях развития территории.