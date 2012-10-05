Главу Красноярска познакомили с дорожными инновациями

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов посетил производство группы компаний «БРИЗ», куда входят шесть предприятий, разрабатывающие и внедряющие инновационные технологии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Красноярскими специалистами уже зарегистрировано пять собственных патентов. Среди новейших разработок: современный пешеходный переход, снабженный запатентованной системой «КУБ NEXT», инновационные светофоры, разметочные материалы.

«Наше основное достижение — это производство дорожных материалов, таких как краска и термопластик. Если раньше они закупались в других регионах и даже за рубежом, то сейчас производятся в Красноярске. И что важно — все рецептуры адаптированы к сибирскому климату. Мы стараемся предлагать городу самые современные технологии. Они позволят эксплуатировать различные элементы дорожной безопасности более долговременно и эффективно», — отметил руководитель группы компаний «БРИЗ» Андрей Кукарцев.

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В рамках визита на предприятие Глава города Красноярска ознакомился с инновациями компании, со спецификой работы современной техники по нанесению разметки, посетил цеха по производству всей линейки разметочных материалов. Особое внимание Акбулатов уделил вопросам открытости предприятия для трудоустройства молодых специалистов. Отметим, что на сегодня в группе компаний «БРИЗ» трудятся около 300 работников. При этом предприятие регулярно привлекает молодых сотрудников, для чего активно взаимодействует с вузами и техникумами.

Завершая инспекцию, Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что качественное содержание элементов улично-дорожной сети города для обеспечения безопасности — значимая и ответственная задача: «Очень важно, чтобы выполнение этих работ осуществлялось с применением самых современных технологий. Отрадно, что наши красноярские компании стараются внедрять и сами разрабатывать передовые новшества. Поэтому перед департаментом городского хозяйства поставлена задача: оценить качество предлагаемых технологий и возможность их более активного применения на улицах Красноярска. А также будут рассмотрены варианты совершенствования условий будущих контрактов на установку и обслуживание элементов дорожной безопасности».