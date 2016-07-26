Красноярского тусовщика перевоспитают на реалити-шоу (видео)

Уроженец Красноярска Евгений Иванов стал участником реалити-шоу «Хулиганы». Информация о новом составе участников появилась на сайте телеканала «Пятница!». В проекте примут участие 8 «самых дерзких, наглых и безответственных парней из разных городов России», сообщают организаторы шоу. В течение двух месяцев молодые люди будут выполнять различные задания и работать с психологом, чтобы изменить поведение и наладить отношения со своими вторыми половинками.

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Евгений вместе со своей семьей живет в Санкт-Петербурге, и, как жалуется его жена Диана, уделяет ей и ребенку мало времени. Сам молодой человек признает, что любит танцевать и тусоваться, после вечеринки в клубе может вообще не прийти домой.

Диана надеется, что участие в проекте поможет Евгению измениться, и это спасет их брак.

Ранее в подобном проекте участвовала красноярка Виктория Константинова, которая хотела превратиться из из «пацанки» в леди. Девушка покинула шоу, когда поняла, что не сможет справиться.