Жителя края отправили в колонию за убийство 7-летней давности: сдал другой преступник

48-летнего жителя села Атаманово Сухобузимского района Красноярского края осудили к 10 годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть 56-летнего односельчанина.

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Преступление осужденный совершил еще в 2011 году — 7 января. Долгие годы полицейские и следователи не могли раскрыть его, а престарелая мать убитого продолжала надеяться и ждать. Предполагаемого убийцу задержали случайно — в мае этого года в полицию по подозрению в совершении имущественного преступления доставили ранее судимого жителя Атаманово, который и рассказал, что много лет назад в его присутствии мужчина в ходе конфликта причинил смертельные травмы знакомому.

После задержания злоумышленник признался и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Как оказалось, он избил односельчанина до смерти в ходе ссоры, бросил на улице и скрылся. Как уточнили в ГСУ СК по краю, в этот момент оба мужчины были пьяны.

Суд назначил злоумышленнику 10 лет колонии строго режима.